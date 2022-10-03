Довер, США, , 15:08 — REGNUM Новое исследование, опубликованное в американском интернет-журнале Science, показало, что закисление западной части Северного Ледовитого океана происходит в три-четыре раза быстрее, чем в других океанах. Океан, который поглощает треть всего углекислого газа в атмосфере, стал более кислым из-за использования ископаемого топлива. Быстрая потеря морского льда в арктическом регионе за последние три десятилетия ускорила темпы долгосрочного подкисления. Об этом сообщает британская Guardian.

Северный Ледовитый оекан Mikkalai (русский вариант: Савин А. С.)

Исследователи из Института полярных и морских исследований при Университете Цзимэй (Китай), и Школы морских наук и политики при Университете штата Делавэр в США говорят, что быстрое таяние морского льда подвергает морскую воду воздействию атмосферы, способствуя поглощению углекислого газа более быстрыми темпами, чем в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах.

По словам Вэй-Джун Цая, эксперта по химии моря из Университета штата Делавэр и одного из авторов статьи, тенденции закисления, как правило, соответствуют прогнозируемым по увеличению содержания углекислого газа с течением времени, но когда учёные сравнили данные, собранные в Арктике в период с 1994 по 2020 год, с океанскими бассейнами в других местах, они обнаружили, что закисление в Арктике происходит намного быстрее.

«Мы были шокированы, увидев, что закисление происходит в три-четыре раза быстрее», — добавил Цай.

По его прогнозам, влияние изменённого химического состава морской воды будет иметь «огромные последствия» для морской жизни.

«В более низких широтах у вас есть коралловые рифы, и если вы добавите в воду углекислый газ, скорость насыщения углеродом увеличится, и кораллы перестанут расти», — отметил учёный.

Как сообщало ИА REGNUM, Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) разработал прогноз ожидаемых ледовых условий в российских арктических морях на вторую половину летней навигации. В сентябре-октябре 2022 года в Баренцевом, Карском, море Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях ожидается легкий и средний типы ледовых условий.

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