Томск, 3 октября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Учащиеся томских школ принимают участие в акции «Открытка для солдата», которая стартовала 3 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Томска.

Администрация Томска Открытки томских школьников мобилизованным томичам

В рамках акции школьники рисуют открытки и пишут слова поддержки призванным по частичной мобилизации жителям.

«Картинки будут направлены в пункты сбора вещей, затем они будут переданы мобилизованным в Вооруженные силы России томичам», — отметили в мэрии.