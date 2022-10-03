Москва, 3 октября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Продление моратория на взыскание неустойки с застройщиков может стать настоящей помощью бизнесу в сложившихся условиях, считает президент Института развития и адаптации законодательства, юрист Алексей Головченко. Об этом он сегодня, 3 октября, заявил ИА REGNUM, комментируя постановление правительства РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

«Мораторий для застройщиков нужен. Много объектов на данный момент находится в стадии завершения. У застройщиков в ближайшее время ожидается трудное будущее. Их конечно необходимо поддерживать. Уже тот факт, что закончился мораторий на банкротство — это уже риски для бизнеса. Поэтому государство должно использоваться сейчас все варианты хоть как-то поддержать бизнес», — отметил эксперт.

Он утверждает, что сейчас удары по бизнесу идут со всех сторон. «Это и мобилизация, и СВО, и потеря большого процента работников, и обнищание населения. Если не поддерживать бизнес в такое трудное время — Россия рискует захлебнуться в массе банкротств предприятий», — пояснил Головченко.

Однако, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то в проигрыше от продления данного моратория остаются рядовые граждане, которые не могут даже через суд взыскать неустойку за просрочку в сдаче объекта долевого строительства или компенсацию ущерба за дефекты по качеству объекта.