Пхеньян, , 14:07 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил 2 октября поздравительную телеграмму временному президенту Гвинеи Мамади Думбуя. Об этом говорится на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Ким Чен Ын Monico Chavez

«Горячо поздравляю Вас, правительство и народ Вашей страны с 64-летием независимости Гвинеи», — говорится в послании.

В телеграмме северокорейский лидер также выразил уверенность в укреплении и развитии отношений дружбы и сотрудничества, а также пожелал и. о. президента успехов в работе во имя стабильности и развития страны.

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