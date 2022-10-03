Кишинёв, 3 октября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Келли Кейдерлинг, которая стала новым главой миссии ОБСЕ в Молдавии, рассчитывает, что сможет поспособствовать диалогу между Кишинёвом и Тирасполем. Об этом говорится в её заявлении, обнародованном на сайте миссии ОБСЕ.

Иероним Босх. Фокусник

«Я ожидаю сотрудничества с властями Кишинёва и Тирасполя, а также с другими участниками формата «5+2» для продолжения и развития переговоров по реинтеграции Приднестровья в Молдавию», — заявила Кейдерлинг.

Она также добавила, что рада работать на таком важном посту в сложное и переменчивое время. Кейдерлинг сменила на посту главы миссии Клауса Нойкирха.

Напомним, ранее глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский неоднократно обвинял Кишинёв в сокращении переговорного процесса и в экономическом давлении на Тирасполь с помощью блокады импорта жизненно важных товаров.