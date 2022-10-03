Москва, , 14:06 — REGNUM Одна из причин того, что жители РФ активно снимают со своих банковских счетов иностранную валюту и рубли, заключается в той неопределенности, которая сложилась на финансовом рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 октября заявила профессор департамента общественных финансов финансовый университет при правительстве РФ Юлия Тюрина.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В ближайшие два-три месяца данный тренд сохранится. По ряду причин, — сказала она. — В первую очередь сказываются турбулентность на финансовых рынках, политика Банка России по снижению ключевой ставки, неопределенность на валютном рынке в связи с нарастающим пакетом антироссийских санкций. Во-вторых, напряженность в обществе в связи политическими событиями, вызванными частичной мобилизацией. В-третьих, волнения по поводу ухода с финансовых рынков иностранного капитала, закрытия банков, отказа ряда зарубежных стран от облуживания граждан РФ, использующих платежную систему «Мир». В-четвертых, опасения относительно блокировки операций по безналичным расчетам, информационного напряжения относительно вбросов по вопросу отказа в выдаче денежных средств (помня об ограничениях в феврале–марте, именно на снятие собственных средств)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, чаще всего жители России предпочитают хранить свои накопления в рублях (64%).

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