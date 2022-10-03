Салехард, 3 октября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Ямальцы восстановили в Волновахе здание общежития железнодорожников 1934 года постройки, разрушенное ране ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Фото пресс-службы губернатора ЯНАО Общежитие железнодорожников в Волновахе

В нём будут жить врачи и работники узкопрофильных направлений. На площади 1453 кв. м строители заменили инженерные системы — отопления, водопровода, канализации, пожарного водоснабжения, электрической и слаботочных сетей, а также вентиляции. На фасады общежития нанесли декоративную штукатурку на основе «гибкого кирпича», утеплили стены, заменили крышу. поставили новые окна.

Общежитие оснащено новой современной мебелью, сантехникой, бытовыми электрическими приборами, установлены кондиционеры, в комнатах для будущих жильцов предусмотрено даже постельное белье.

«Важно, чтобы люди, которые приехали помогать горожанам восстановить мирную жизни чувствовали себя комфортно. Мы постаралось для этого всё предусмотреть», — пояснил первый заместитель директора департамента строительства ЯНАО Сергей Власенко.

Вокруг здания выложили тротуарную плитку, установили пандусы, для детей сделали игровую площадку, для отдыха появились скамейки и озеленение. По периметру общежития в целях безопасности предусмотрено видеонаблюдение, новое освещение, ограждение, а также дистанционное открытие въездных ворот.

Отмечается, что общежитие стало третьим полностью восстановленным объектом за три месяца работы ямальцев на территории Волновахи. Ямал взял обязательство по 13 социальным объектам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Ямала Дмитрий Артюхов в июне 2022 года подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района.