Красный Лиман, ДНР, , 14:05 — REGNUM Действия командования Минобороны в ситуации вокруг Красного Лимана были отмечены «полным игнорированием устава», написал 3 октября в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков.

Красный Лиман, ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

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1 октября в Минобороны сообщили об отходе из Красного Лимана (ДНР), объяснив эти действия угрозой окружения. Войска были перемещены на более выгодные рубежи, отметили в ведомстве.

«Мы ищем какие-то сверхъестественные силы воздействия, умение-неумение, на противника наши неудачи сваливаем. А все просто: для дураков и для умных все давно написано черным по белому. Не надо казаться себе Жуковыми или Суворовыми. Делайте то, что для вас написали, и всё», — отметил военкор.

С фактами нарушения устава должна разбираться военная прокуратура, добавил Сладков, напомнив, что президент России подписал указ об увеличении штатной численности прокуратуры на 150 человек, в том числе военных прокуроров — на 100 человек.