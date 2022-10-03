Москва, 3 октября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Компания «Газпром» снижает давление в нитке В газопровода «Северный поток — 2» для обследования целостности. Об этом 3 октября сообщили в Газпроме.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток - 2

По информации компании, давление в нитке А газопровода «Северный поток — 2» и обеих нитках «Северного потока» стабилизировалось, утечки газа прекратились. Сейчас проводится работа по снижению давления в нитке В газопровода «Северный поток — 2» для проведения обследования целостности нитки.

Кроме того, данные меры позволят снизить потенциальные экологические риски в случае возможных утечек газа.