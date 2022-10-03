Исламабад, 3 октября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Пресс-секретарь МИД Пакистана Асим Ифтихар подчеркнул, что недавние заявления заместителя министра иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Шера Мохаммада Аббаса Станакзая противоречат братскому духу двух стран и дружественным отношениям между Кабулом и Исламабадом. Об этом сообщает Ariana News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

На еженедельной встрече со СМИ официальный представитель министерства иностранных дел Пакистана также подчеркнул необходимость принятия талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) исчерпывающих мер для удовлетворения международных ожиданий и опасений.

«Мы считаем, что для успеха позитивного взаимодействия важно, чтобы афганские временные власти предприняли необходимые шаги для удовлетворения международных ожиданий и опасений», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, Шер Мохаммад Аббас Станакзай заявил на прошлой неделе в Кабуле , что Исламабад получает миллионы долларов от Вашингтона, чтобы позволить американским беспилотникам проникать в воздушное пространство Афганистана.

Он также осудил заявление премьер-министра Пакистана на 77-й сессии Генеральной Ассамблее ООН о том, что Пакистан, как и другие страны мира, обеспокоен деятельностью крупных террористических группировок с территории Афганистана.