Барнаул, , 14:01 — REGNUM Бригады специалистов оказывают помощь семьям мобилизованных Алтайского края, сообщила 3 октября министр социальной защиты региона Наталья Оськина. Подробности с оперативного совещания у губернатора сообщает официальный телеграм-канал региона.

Частичная мобилизация Mil.ru

Отмечается, что за несколько рабочих дней в контакт-центр Минсоцзащиты поступило более 20 звонков от семей мобилизованных, все семьи посетили социальные работники. Обращения касались решения бытовых вопросов по личному подсобному хозяйству, доставке дров и угля и так далее.

Министр соцзащиты поблагодарила за помощь депутатов и председателя АКЗС Александра Романенко: «Хочу поблагодарить отдельно Александра Алексеевича, проведено совещание. К нам присоединились депутаты Единой России. Вместе с тем принято решение, что мы включим депутатов всех фракций в эту работу. К нам подключился штаб «Мы вместе». Для выполнения физических работ — наши советы отцов, где у нас сформированы отряды на местах».

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае 59 призывников возвращены домой, так как в ходе проверки выяснилось, что они не соответствуют заявленным ранее Министерством обороны России правилам отбора.

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