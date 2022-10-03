Вологда, 3 октября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В новых экономических условиях бюджет Вологодской области в 2023 году не только обеспечит выполнение социальных обязательств, но и направит средства на развитие области. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Олег Кувшинников.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кошелек

«Выполним все принятые на себя социальные обязательства и продолжим развитие региона. Большую часть бюджета направим на реализацию нацпроектов, строительство, капремонт объектов социальной сферы, закупку современного оборудования в учреждения образования, здравоохранения, социальной политики. Обеспечим расходы по зарплате, мерам социальной поддержки граждан, соцвыплатам», — написал губернатор.

По его словам, на строительство, ремонт и содержание дорог в 2023 году планируется выделить более 11 миллиардов рублей.

«Выполним все решения, принятые на заседаниях Градсоветов. В предстоящий трехлетний период на эти цели запланировано около двух миллиардов рублей», — добавил Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, интеграцию новых регионов РФ учли в проекте бюджета на трехлетку.