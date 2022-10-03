Астана, 3 октября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев проиграл представителю Китая Чжан Чжичжэню в матче первого круга турнира в Астане (Казахстан). Встреча продолжалась 2 часа 28 минут и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 1:6.

(сс) Steven Pisano Аслан Карацев

Карацев семь раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника семь эйсов, две ошибки на подаче и 5 из 19 брейков.

Отметим, что Карацев занимает 39-е место в рейтинге ATP. Чжан Чжичжэнь является 126-й ракеткой мира.

Во втором круге турнира Чжан Чжичжэнь сыграет с победителем матча Ласло Джере (Сербия) — Андрей Рублёв (Россия).