Донецк, 3 октября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Киевские нацисты подвергли обстрелам город Ясиноватая и населённый пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Минерального со стороны ВСУ был зафиксирован в 13:15 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Помимо того, уточняется, что в 13:30 бандеровцы выпустили ещё три снаряда калибра 155 мм по Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, любое контрнаступление со стороны ВСУ в регионе заканчивается разгромом.