Оренбург, 3 октября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В аэропорту Оренбурга пассажирский самолёт 3 октября совершил вынужденную посадку, сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

alexandergroshev Аэропорт Оренбург

Лайнер следовал из Бишкека в Москву. Маршрут пришлось изменить. На борту оказался больной пассажир.

Экипаж принял решение об экстренной посадке. Сигнал срочности, бедствия авиаторы не объявляли. Пассажир передан в службу скорой медицинской помощи.