Париж, 3 октября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В аэропорту Париж-Бове, расположенном на северо-западе Франции, подали уведомление о забастовке, которая может привести к серьезным перебоям в воздушном движении 4 и 6 октября, сообщает Le Parisien.

Scott В аэропорту

Профсоюзы и исполнительный совет компании по управлению и эксплуатации аэропорта встретятся 3 октября, чтобы попытаться разрядить нарастающий кризис.

Среди требований профсоюза соглашении о разделе прибыли от 2019 года. Это соглашение о разделе прибыли 2019 года, подписанное в 2017 году, предусматривало распределение прибыли. Руководство изменило соглашение в одностороннем порядке и вместо того, чтобы распределить 1,5 млн евро прибыли, полученной в том году, выплатило сотрудникам только 300 000 евро.

Профсоюз требует выплатить причитающиеся работникам 1,2 млн евро. Еще одна просьба — выплата «бонуса Макрона» в размере 2400 евро и общее повышение заработной платы на 10%, чтобы не отставать от инфляции.