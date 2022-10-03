Владикавказ, 3 октября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Северной Осетии долг предприятий ЖКХ за электроэнергию превысил 1,2 млрд рублей. Только за текущий год коммунальщики увеличили уже имевшуюся сумму задолженности на 376 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании «Россети Северный Кавказ».

(сс) CWitte Без света

«В Северной Осетии нет ни одного района, коммунальные предприятия которого своевременно и в полном объеме рассчитываются за отпущенную им электроэнергию», — утверждают в компании.

Среди самых крупных должников называют МУП «Владикавказские тепловые сети», накопившее 214 млн рублей долга, МУП «Владикавказские водопроводные сети» с суммой долга 138,5 млн рублей, МУП «Владсток» — долги которого составили 137,7 млн рублей.

Как отметил заместитель директора филиала «Севкавказэнерго» — директор отделения «Энергосбыт» Артур Хурсинов, многие предприятия ЖКХ «месяцами наращивают долги за потребленную электроэнергию и в конечном итоге ликвидируются», при этом они пользуются социальным статусом неотключаемых объектов.