Красноярск, , 13:57 — REGNUM Пункты приёма вещей для мобилизованных открылись на базе молодёжных центров в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 октября в мэрии города.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным мэрии, красноярцы интересуются, чем они могут помочь гражданам, попавшим под частичную мобилизацию в регионе. В связи с этим принято решение с 3 октября в каждом районе города открыть в помещениях молодёжных центров пункты приёма вещей для мобилизованных.

В список необходимых вещей вошли тёплые носки, шапки, перчатки, неяркие дождевики, флисовые камуфляжные кофты, строительные наколенники, туристические коврики, фонари, батарейки, внешние аккумуляторы, химические грелки, стельки для обуви, влажные салфетки и другие гигиенические принадлежности, основные медицинские средства и препараты из обычной автомобильной аптечки.

Все вещи должны быть новыми. Их будут принимать в будние дни с 14:00 до 20:00 по местному времени, в субботу — с 14:00 до 18:00.

Все собранные вещи передадут для сортировки и транспортировки в региональное отделение Общероссийского общественного движения «Народный фронт».

Как сообщало ИА REGNUM, постановление о единовременной денежной выплате в размере 100 тысяч рублей мобилизованным принято в Красноярском крае.

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