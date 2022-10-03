Москва, 3 октября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Турция уже заложила первые трубы для сети подводных трубопроводов, которые будут транспортировать природный газ, обнаруженный страной в Черном море. Это, как она надеется, поможет ей избавиться от зависимости от импорта энергоресурсов, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

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«В планах Турции начать ускоренное строительство и начать прокачку газа по трубопроводу уже в I квартале 2023 года. Насколько это реально по строкам пока неизвестно, но руководство страны обещало выполнить всё, чтобы как можно быстрее соединить скважины газового месторождения Сакарья с газоперерабатывающим заводом в северной черноморской провинции Зонгулдак.

Расположенное примерно в 150 км от побережья Турции в Черном море газовое месторождение является крупнейшим в истории страны. В августе 2020 года его обнаружила буровая установка Fatih, по оценкам там примерно 540 млрд кубометров газа.

Трубопровод, который протянется примерно на 170 кv и соединит скважины региона с магистральными сетями, будет проложен на глубине 2200 метров. Планируется, что на первом этапе реализации проекта по трубопроводу будет транспортироваться 10 млн кубометров газа в сутки, а на втором этапе эта цифра увеличится до 40 млн кубометров.

А пока Турция по-прежнему сильно зависит от импорта энергоносителей, цены на которые резко возросли. Так, за 2021 год только из России поступило 45% потребляемого в Турции газа, оставшиеся объемы поступили из Ирана и Азербайджана.

Согласно официальным данным, годовое потребление газа в Турции постоянно растёт: в 2020 году оно составило 48 млрд кубометров, а в 2021 году уже рекордные 60 млрд кубометров, как ожидается, в 2022 году потребление достигнет 62-63 млрд кубометров.

Если проект реализуется, то Турция станет страной, полностью решившей проблему своей безопасности энергоснабжения. Это будет важное историческое событие для страны — полностью за счет внутренних ресурсов удовлетворить потребности в природном газе.

Конечно, для реализации проекта потребуются миллиарды долларов инвестиций для создания инфраструктуры для производства и поставок, но оно того стоит.

Любое сокращение расходов Турции на импорт энергоносителей, которое в 2021 году составило $41 млрд, укрепит государственные финансы и поможет уменьшить хронический дефицит счета текущих операций, из-за которого курс лиры упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в первом квартале 2023 года Турция начнет ежедневную подачу природного газа с газового месторождения Сакарья в Черном море в национальную систему газоснабжения.

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