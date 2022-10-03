Москва, , 13:55 — REGNUM Совет Думы на заседании утвердил депутатов-координаторов по работе с новыми российскими субъектами, сообщила пресс-служба Госдумы.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Было решено, что в ЛНР Госдуму будет представлять Виктор Водолацкий («Единая Россия»), в ДНР — Дмитрий Саблин («Единая Россия»), в Запорожской области — Андрей Красов («Единая Россия»), в Херсонской области — Глеб Хор («Единая Россия»).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе Совета Думы напомнил, что в Думе есть депутаты, избранные в Госдуму с участием граждан РФ, проживающих в ДНР и ЛНР.

«Депутаты будут работать в этих четырех регионах, открывать приёмные, принимать граждан и решать их проблемы. Каждая фракция примет решение о своих представителях в новых субъектах, и выстроит там работу», — отметил Володин.

Ранее были даны поручения, связанные с обеспечением деятельности депутатов на этих территориях. Речь идёт о депутатах, которые избраны по одномандатным округам и партийным спискам.