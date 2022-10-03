Возможно ли прожить 11 дней на 350 рублей? Идея кажется нереализуемой, тем более в Москве. Однако автор YouTube-канала «Дневник еврея» Александр Богомолов в своих видео постоянно доказывает обратное. В роликах он рассказывает, как приготовить обед за 9 рублей, делится бюджетными рецептами аналогов популярного фастфуда и проводит эксперименты, где на завтрак, обед и ужин в сумме тратит не более 30 рублей. Корреспондент ИА REGNUM пообщался с блогером и узнал, что подтолкнуло его снимать подобные ролики, сколько стоит самое недорогое блюдо и почему дешево — не значит невкусно.

Скриншот страницы YouTube-канала «Дневник еврея» Автор YouTube-канала «Дневник еврея» Александр Богомолов

Скриншот страницы YouTube-канала «Дневник еврея» Автор YouTube-канала «Дневник еврея» Александр Богомолов

Я четыре года прожил на Пхукете и периодически через программу Periscope проводил оттуда прямые трансляции, которые собирали по 1,5 тыс. человек. Представьте: Москва, серость, — 20 °C, а я в это время веду трансляцию из Таиланда, сидя под пальмами и с кокосом в руках. Людям это нравилось. Около месяца они меня уговаривали завести собственный YouTube-канал, и я в итоге согласился. Начал рассказывать, что можно купить, сколько стоит поесть, где можно снять жилье, как арендовать байк. В общем, те вопросы, которые возникают у людей, которые хотят приехать в Таиланд жить или просто отдохнуть.

Первые 100 тыс. подписчиков я набрал именно благодаря таким видео. А потом переехал в Москву. Пытался снимать какие-то достопримечательности, но это людям неинтересно. Все хотят жести и треша. Либо всё очень богато, либо супер дешево. Много денег тратить на канал пока не хочется, так как он не приносит мне большого дохода — максимум 15 тыс. рублей в месяц. Поэтому я попробовал второй вариант.

Потому что я люблю готовить, и у меня это неплохо получается. Многие думают, что я профессиональный повар и где-то этому учился. Но это не так. Первое блюдо я приготовил в третьем или в пятом классе — решил испечь то ли кулич, то ли торт. Примерно представил, как можно это сделать, но просчитался в одном — добавил целый стакан дрожжей. Естественно, всё тесто вылезло. Мне стало жутко обидно, и тогда я взял «Танину тетрадь». Она продавалась в советское время, в ней были разные рецепты, плюс можно было оставлять заметки. Я её читал и уже в школе научился готовить плов, блины, борщ… Но все-таки кулинария — это хобби.

Людям всегда интересно либо всё самое дорогое, либо всё самое дешевое. Это как кликбейт — хочется посмотреть, правда это или нет. Обед на 10 рублей — это вообще реально? Кажется, что нет. Заходишь, смотришь ролик и поражаешься, что это правда.

В предыдущих роликах я пробовал жить целый день на 30 рублей. Поэтому я исходил из расчёта на эту сумму. Месяц слишком тяжело было бы. Я-то смогу выжить, но вот снимать завтрак, обед и ужин каждый день сложно. Кроме того, надо снимать, как я это готовлю, а потом еще и монтировать. Самыми тяжёлыми за 11 дней оказались съемка и монтаж. Неделю уже кто-то пытался выживать. Но это мало. А вот 11 дней — оптимально.

Скриншот страницы YouTube-канала «Дневник еврея» Автор YouTube-канала «Дневник еврея» Александр Богомолов

Сложно было в первые дни. Хотелось какую-нибудь шоколадку съесть или что-нибудь такое. Но в итоге переборол — купил себе козинаки.

Да, хочу летом месяц прожить на 1 тыс. рублей. Сейчас готовлюсь. Я пока не решил, как всё это снимать и монтировать. Многие блюда будут повторяться, поэтому надо придумать, как снимать, чтобы не утомить зрителей.

Да, сажусь и дня на два-три продумываю меню. А вообще у меня в голове есть понимание того, что я буду есть на протяжении 11 дней, какие продукты мне нужны, чтобы бездумно их не покупать.

Это эксперименты. У меня на канале есть и дорогие блюда. Например, недавно я делал пиццу из хлеба за 1 тыс. рублей.

Нет, есть еще дешевле, но их есть невозможно.

Наверное, драники. У нас на рынке можно килограмм картошки на распродаже купить за 6 рублей. Из одной картошины можно приготовить нормальную порцию драников, стоимость которой составит около 2 рублей.

Да, хочу, но буду об этом рассказывать на своём life-канале. Хочу снимать видео о том, как путешествовать недорого, как найти отель и т.п.

Пока идёт хайп на эту тему, не хочется её прерывать.

Да, такие лайфхаки на основном канале будут. Еще я показывал, как заново наполнить одноразовую перечницу, чтобы не покупать новую. Её просто нужно замочить в кипятке на пару секунд, открыть и заполнить перцем. Есть еще один лайфхак, о котором я не рассказывал в своих роликах. У меня в машине очень вкусно пахнет ванилью. Но «вонючки» дорогие и химические. Вместо них я покупаю пакетик ванили за 5 рублей, открываю его и ставлю в подстаканник. Всё, в машине обалденно пахнет.

Конечно, миллион раз. Пишут ужасы всякие: «Зачем ты это снимаешь?», «Удали канал»… Я никак не реагирую на такие комментарии, даже не удаляю их. В основном все-таки положительные отзывы. Например, недавно выпустил ролик, в котором делал метровый хот-дог. В этот же вечер мне во «ВКонтакте» начали кидать фотографии таких хот-догов, которые зрители сделали сами. Они закупились в магазине теми же продуктами, некоторые даже марки те же выбрали.

Скриншот страницы YouTube-канала «Дневник еврея» Автор YouTube-канала «Дневник еврея» Александр Богомолов

Я думал организовать флешмоб, связанный с «бомж"-едой. Чтобы все пришли с «Дошираком» и кипятком в термосе. Собрать 2−5 тыс. человек и устроить одновременное поедание «Доширака», чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Но это можно будет устроить, если на канале будет хотя бы 500 тыс. подписчиков.

Да, хочу сделать проект, как выжить без денег. Допустим, человек приехал в Москву, у него нет денег, надо их как-то заработать. Я буду рассказывать, как подняться с нуля, найти работу, снимать квартиру и т.д. Пока еще не знаю, когда начну. Ближайший подобный проект будет летом. Я лечу во Владивосток. Там у меня будет выживание на необитаемых островах Японского моря без еды. Будет только нож, спички, соль, палатка, маска, ласты, гидрокостюм и лодка с мотором. Посмотрим, что из этого получится.