Тбилиси, 3 октября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Законопроект о деолигархизации, который рассматривают в парламенте Грузии, направлен на спонсоров оппозиции. Об этом 3 октября заявил депутат парламента республики от партии «Стратегия Строителя» Паата Манджгаладзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Он возмущён тем, что в случае принятия закона в такой версии, под него не попадёт ушедший из политики основатель правящей партии «Грузинская мечта» и крупнейший бизнесмен в Грузии Бидзина Иванишвили.

«"Грузинская мечта» принимает репрессивный закон — парламент Иванишвили определяет, кто будет олигархом, это означает, что «лиса привела свидетелем собственный хвост"», — сказал Манджгаладзе.

Политик считает, что в Грузии нужно признавать «олигархом» крупного бизнесмена, если сотрудники его предприятий состоят на высоких государственных должностях. По мнению депутата, под такой закон попадает только Иванишвили.

Напомним, в «Мечте» на требование Брюсселя провести деолигархизацию в Грузии ответили, что примут закон, аналогичный тому, что принял киевский режим. По нему «олигархом» признаётся такой крупный бизнесмен, который владеет СМИ, влияет на политику и является собственником монополии.