Барнаул, 3 октября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Алтайском крае 602 жителя из категории детей-сирот смогли улучшить свои жилищные условия в 2022 году, сообщил 3 октября министр строительства и ЖКХ Иван Гилев. Его слова по итогам оперативного совещания в правительстве Алтайского края сообщает официальный телеграм-канал региона.

Жилье

С начала года 250 жилых помещений предоставлено детям-сиротам по договорам специализированного найма и еще 352 гражданина приобрели жилье в собственность с помощью жилищных сертификатов. В результате за 9 месяцев 2022 года улучшить жилищные условия смогли 602 человека

«В прошлом году жилье получили 511 детей-сирот и это максимальное количество начиная с 2013 года. Сегодня мы уже перешагнули этот показатель и рассчитываем, что до конца года к ним прибавятся еще порядка 100-150 человек» — отметил министр.

Напомним, с учетом принятого на уровне правительства Алтайского края решения о выделении дополнительных средств, объем финансирования мероприятий по обеспечению детей — сирот жилыми помещениями значительно превысил ежегодно выделяемые на эти цели средства и составил 1,533 млрд рублей, из которых на приобретение квартир направлено 446,9 млн рублей, еще 1,086 млрд рублей — на предоставление жилищных сертификатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября власти региона известили, что в Алтайском крае 347 детей-сирот приобрели квартиры с использованием жилищного сертификата.

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