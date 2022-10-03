Ижевск, , 13:54 — REGNUM В ближайшие месяцы все школы Ижевска будут оборудованы системами оповещения о теракте, а также домофонами. Об этом сообщает минобразования республики по итогам родительского собрания, которое было посвящено нападению на школу №88.

Родительское собрание в Ижевске пресс-служба министерства образования Удмуртии

«Комплексная безопасность образовательных организаций — это система, которая требует постоянной доработки. После последних событий в школе № 88 принято решение о том, что в ближайшие месяцы все школы будут оборудованы также системами оповещения о теракте. Дополнительно будут установлены домофоны на входных дверях и калитках ограждений в образовательных учреждениях», — сообщил родителям замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.

Родительское собрание проходило в режиме онлайн и началось с минуты молчания в память о погибших при нападении на школу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Общественной палате Удмуртии предложили представить к государственным наградам сотрудников и учеников школы №88 в Ижевске, на которую было совершено вооруженное нападение.