Москва, , 13:59 — REGNUM Газ перестал уходить из трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», давление в нитках стабилизировалось. Об этом сообщает 3 октября компания «Газпром».

«Северный поток - 2» ПАО «Газпром»

«Давление в нитке А газопровода «Северный поток — 2» и обеих нитках газопровода «Северный поток — 1» после разрывов стабилизировалось, утечки газа прекратились», — говорится в сообщении холдинга.

Из второй, неповрежденной нитки «Северного потока — 2» откачивается газ. Это позволит обследовать её целостность. В случае принятия решения о начале поставок газ будет закачан в «Северный поток — 2».

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