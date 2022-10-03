Херсон, 3 октября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Херсонской области любое контрнаступление со стороны ВСУ заканчивается разгромом, заявил 3 октября замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Все контрнаступления, как показывает практика, заканчиваются полным разгромом и летальным уничтожением всех, кто наступает», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стремоусов заявил, что боевики ВСУ несут серьезные потери на херсонском направлении.

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