Санкт-Петербург, 3 октября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Специалисты комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений зафиксировали снижение уровня воды у дамбы в Финском заливе из-за сильного северо-восточного ветра. Это следует из данных, размещённых на сайте КЗС.

Дарья Драй ИА REGNUM Работники КЗС

Наибольшее снижение уровня воды отмечается на судопропускном пункте C1, там на 13:41 зафиксировали, что уровень упал на 12 см. При этом час назад этот показатель ещё был на уровне 9 см.

Снижение уровня воды зафиксировали и на другом пункте. Показатель в Горном изменился с семи до пяти сантиметров.

Напомним, что в Петербурге прогнозируют ухудшение погодных условий. Скорость ветра местами достигнет 15 м/с.