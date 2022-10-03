Кабул, 3 октября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Государственное информационное агентство «Бахтар», находящееся под контролем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) , сообщило, что полицейское управление афганской провинции Нангархар арестовало 157 человек «в связи с различными уголовными преступлениями» в разных частях провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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«Бахтар» пишет, что также было изъято 310 килограммов наркотиков и некоторое количество оружия и боеприпасов.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвиняют в несоблюдении основных прав людей, арестованных его структурами. Талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также обвиняют в несоблюдении каких-либо принципов справедливого судебного разбирательства.