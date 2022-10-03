Бердянск, Запорожская область, , 13:50 — REGNUM Произошедший 30 сентября в одной из квартир жилого дома в Бердянске взрыв оказался самоподрывом киевского диверсанта. Об этом 3 октября рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Звезда».

Взрыв Michael Deal

«Произошел самоподрыв, еще в СМИ этого не было. Произошел взрыв. Сначала мы думали, что это бытовой газ, что человек занес [газовый] баллон, потому что газа пока нет. А оказалось, нет. Это был очередной диверсант, у него было большое количество взрывчатки», — сказал он.

Также Рогов отметил, что кто-то почему-то дистанционно осуществил взрыв этой взрывчатки, в результате чего произошёл пожар и десять человек пострадали, однако никто, исключая самого готовящегося к проведению диверсии, не погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в администрации Бердянска заявили, что в квартире на шестом этаже жилого дома в городе произошел взрыв, в результате чего один человек погиб и ещё 10 были ранены.