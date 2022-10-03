Петропавловск-Камчатский, 3 октября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. На Камчатке начал работу центр поддержки мобилизованных и их семей. К работе в нём по поручению губернатора Владимира Солодова привлекли сотрудников федеральных, региональных, муниципальных органов власти, других организаций и ведомств, а также представителей Минобороны РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Оперативную информацию о работе центра можно получить на сайте правительства Камчатки. В частности в режиме онлайн можно получить ответы на часто задаваемые вопросы. В районах края представительства центра будут работать на базе комплексных центров социального обслуживания граждан.

Глава региона Владимир Солодов поручил особое внимание уделить компетентности работающих в центре специалистов, которые должны быть готовы решать нестандартные и нелинейные вопросы населения.

«Нужно удостовериться, есть ли у них понимание скриптов, ответов на уже понятные вопросы или клиенто ориентированное обращение с гражданами, в случаях, когда сразу нельзя дать ответ. При выполнении задач рядовыми сотрудниками очень часто бывает, что подходы искажаются и превращаются в бюрократический формализм. Это нельзя допустить. Важно, чтобы те подходы, которые в рамках социального МФЦ мы начали внедрять по другим жизненным ситуациям были полностью реализованы на базе центра», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке практически завершилась частичная мобилизация резервистов для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса. Задание, полученное от Минобороны, выполнено.