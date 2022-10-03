Пермь, 3 октября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов посетит Тюменскую область, чтобы проверить условия размещения пермских мобилизованных резервистов, отправленных на подготовку в местный учебный военный центр. Об этом заявил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в интервью, опубликованном телеграм-каналом «Компрос».

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Напомним, ранее пермский министр побывал в Свердловской области. В учебном военном центре в Еланях он проверил условия, в которых пребывают мобилизованные земляки.

Поводом для проверки стало скандальное видео, где заявлялось о том, что пермяков бросили в полевых условиях без кухни и теплых палаток. Выяснилось, что сложности возникли из-за большого количества призывников, одновременно приехавших из разных регионов России.