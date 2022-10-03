Минусинск, Красноярский край, 3 октября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В городе Минусинске Красноярского края сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с участием маршрутного автобуса. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 октября в ГУ МВД России по региону.

24. мвд. рф ДТП в Минусинске

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля BMW, обгоняя отъезжающий от остановки маршрутный автобус, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota. От удара BMW отбросило в автобус с 17 взрослыми пассажирами.

В результате ДТП медпомощь оказана женщине — кондуктору автобуса, а также 37-летнему водителю иномарки Toyota. Пассажиры, водитель автобуса и водитель BMW за медицинской помощью в настоящее время не обращались.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным краевого главка МВД, в Красноярском крае за семь месяцев 2022 года зарегистрировано 1388 ДТП, погибли 168 человек, пострадали — 1748.

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