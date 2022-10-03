Мурманск, , 13:45 — REGNUM В Мурманске при тушении пожара в жилом доме обнаружили тела четырех человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Новотроицке из-за пожара в пятиэтажном доме выгорела часть квартиры на третьем этаже. Спасено 11 человек. Двое погибло Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области

По данным ведомства, трагедия произошла в ночь на 3 октября в одной из коммунальных квартир в доме №10 по улице Подстаницкого.

«Следствием рассматриваются основные причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем и пользование неисправным электрическим прибором. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются очевидцы, проводятся иные следственные и процессуальные действия», — сообщили в СУ СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии пожар унес жизни четырех человек.