Кабул, 3 октября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. После жалоб на низкое качество Интернета в Афганистане министерство связи и информационных технологий правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что 90% населения имеет доступ к Всемирной паутине. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Согласно заявлению ведомства, 22 миллиона человек в Афганистане пользуются Интернетом 2G и только 6 миллионов человек пользуются 3G.

Однако ряд афганских граждан жалуются на низкое качество Интернета и его высокую стоимость. В настоящее время средняя цена 1 ГБ Интернета составляет от 150 до 250 афгани.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) называет достижением доступ людей к Интернету 2G, в то время как большинство стран предоставили своим гражданам услуги 4G и даже 5G. Стоимость Интернета в соседних странах несопоставима с ценой интернет-услуг в Афганистане.