Казань, 3 октября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В казанском аэропорту туриста уличили в попытке тайно провезти когти и клыки африканских львов. Возбуждено уголовное дело, сообщает 3 октября пресс-служба таможни Татарии.

Arispro.ru Международный аэропорт Казань

Житель России следовал транзитом Аддис-Абеба (Эфиопия) — Дубай (ОАЭ) — Казань. При себе у него было два чемодана с дериватами львов. В зоне таможенного контроля мужчина выбрал «красный коридор», зарегистрировал декларацию на части скелетов двух львов, предъявил разрешение и ветеринарный сертификат, выданные в Зимбабве; фумигаторный сертификат; инвойс на 1,6 тыс. долларов США на два скелета льва.

При досмотре выяснилось, что в чемодане находились 177 когтей и шесть клыков льва, на них у мужчины документов не оказалось.

Экспертиза установила, что когти и клыки принадлежат африканским львам рода пантеры. Их рыночная стоимость составила более 1 млн рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов без соответствующих документов в крупном размере.

Ранее ИА REGNUM передавало, сотрудники таможенного управления Болгарии задержали в международном аэропорту Софии предназначавшуюся для переправки в ОАЭ партию птиц, занесенных в болгарскую «Красную книгу особо охраняемых видов».

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