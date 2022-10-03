Вашингтон, , 13:43 — REGNUM Непростые времена ожидают автомобильную промышленность США, сообщает со ссылкой на экспертов 3 октября Reuters.

Автопром Smolmotor.ru

Ожидается, что 3 октября крупные автопроизводители сообщат о незначительном снижении продаж новых автомобилей в США. Тем не менее аналитики и инвесторы обеспокоены тем, что к падению продаж автомобилей в будущем приведет не нехватка запасов продукции, а обострении экономической ситуации.

На сегодняшний день нехватка автомобилей из-за перебоев с поставками в сочетании с предпочтением личного транспорта приводила к тому, что потребители были готовы выложить больше денег, в значительной степени защищая прибыль автопроизводителей и автодилеров, которые отказались от скидок.