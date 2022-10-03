Махачкала, 3 октября 2022, 13:42 — REGNUM В Дагестане проверят возможные факты превышения должностных полномочий сотрудниками полиции во время протестных митингов. Об организации проверок сообщили 3 октября в региональном управлении МВД.
Как отметили в МВД, если такие факты нарушений будут установлены, то виновные сотрудники полиции будут наказаны в соответствии с законом.
Инициативу руководства МВД о проведении проверок в своих рядах поддержал глава Дагестана Сергей Меликов.
Напомним, 23–25 сентября в ряде населенных пунктов Дагестана прошли акции протеста против ошибок, допущенных сотрудниками военкоматов при проведении частичной мобилизации.
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