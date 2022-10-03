Махачкала, , 13:42 — REGNUM В Дагестане проверят возможные факты превышения должностных полномочий сотрудниками полиции во время протестных митингов. Об организации проверок сообщили 3 октября в региональном управлении МВД.

Дагестан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Руководством МВД по Республике Дагестан назначены проверки по всем фактам возможного превышения должностных полномочий сотрудниками полиции при обеспечении общественной безопасности в ходе несанкционированных митингов в республике», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в МВД, если такие факты нарушений будут установлены, то виновные сотрудники полиции будут наказаны в соответствии с законом.

Инициативу руководства МВД о проведении проверок в своих рядах поддержал глава Дагестана Сергей Меликов.

«Нарушения закона и общественного порядка должны пресекаться, но я приветствую решение Абдурашида Магомедовича (Магомедова) разобраться в действиях сотрудников полиции», — заявил руководитель республики.

Напомним, 23–25 сентября в ряде населенных пунктов Дагестана прошли акции протеста против ошибок, допущенных сотрудниками военкоматов при проведении частичной мобилизации.

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