3 октября 2022 | Время чтения 3 мин

«Не будь русских во Второй мировой, британцы бы сейчас на немецком разговаривали», — британцы обсудили в Twitter реакцию ВСУ на референдумы и частичную мобилизацию в России.

Джейн Спай, , 18:12 — REGNUM Ирландская журналистка Орла Герин написала о происходящем в районе Бахмута и о мнении ВСУ по поводу воссоединения четырех областей с Россией и частичной мобилизации в России.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Добравшись до войск на передовой, внутри разрушенного в ходе боев здания слышен треск стрелкового оружия. Две стороны настолько близко, что они могут целиться друг в друга из винтовок», — написала Герин.

Судя по ее статье, выпущенной в BBC, поддерживают нацистов в ВСУ только рыжие кошки, тем не менее они продолжают уверять, что будут бороться до последнего «клочка земли» и сдаваться не планируют. Следуя политике Киева, силы ВСУ в ДНР признавать вхождение республики в состав России отказываются, но вот объявленной 21 сентября частичной мобилизации они очень боятся.

«Непонятно, насколько хорошо обучены и хорошо снаряжены они будут, но ВСУ волнует не качество, а количество. Российская сторона уже численно превосходит. В боях за Бахмут ВСУ столкнулись с бесконечным потоком российских бойцов. Они просто идут и не останавливаются. Они не реагируют на обстрелы», — рассказала журналистка после разговора с представителями ВСУ.

Некоторые пользователи отметили, что киевский режим и его сторонники сами виноваты в том, что сейчас происходит на территории бывш. УССР. Они сами развязали войну на Донбассе, они сами решили пойти против своего населения. Теперь же они просто выпрашивают у всего мира деньги и оружие и выставляют Россию виноватой.

«Тем не менее они продолжат трусливо прятаться и молить о помощи каждую страну, молить, чтобы им помогли в войне, которую они сами развязали, и они продолжат винить во всем Россию», — прокомментировал @ColdWarPerseus.

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

В комментариях также уверены, что люди на освобожденных территориях действительно хотят жить в России, потому что киевский режим разрушал их жизни на протяжении многих лет, и крымчане тому доказательство.

«Мой брат несколько раз ездил в Крым на протяжении нескольких лет. Он разговаривал с людьми, которых он там встретил после того, как Крым стал российским. Они все сказали, что не хотят возвращаться под киевское правление, которое доводило их до обнищания. Они все сказали, что в России они наконец-то поняли, что такое хорошая жизнь. Просто подумайте, что если жители освобожденных территорий действительно хотят нового правителя?» — рассказала @KarenSquires18.

«Я не думаю, что это происходит против воли людей, там проживающих. У Киева был вариант мирно все закончить, но они позволили НАТО довести нацию до войны», — считает @RalstonCh.

Часть пользователей не понимает, почему журналистка — военный корреспондент так удивляется расстоянию в 400 метров между воюющими и использованию винтовок и автоматов.

«А что она ожидала от войны, не приближаться настолько близко, чтобы видеть соперника?» — поинтересовался @OldManBJJ32.

«Эксклюзивные новости на BBC: солдаты стреляют друг по другу из винтовок», — прокомментировал @Tiresiastw.

«Из чего еще они должны стрелять, из пальцев?» — спросил @MountClairmont.

Среди пользователей есть те, кто верит в успех России на СВО. Они считают, что если не вся территория бывш. УССР, то хотя бы ее большая часть должна стать Россией.

«Россия скоро победит! Весь Донбасс будет российским. Территории бывш. УССР должны вновь стать Россией!» — считает @Mobster2415.