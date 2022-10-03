Брюссель, 3 октября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) предоставит официальному Бухаресту беспроцентный кредит в размере €4,5 млрд на реализацию проектов по ремонту и модернизации канализационных систем по всей стране. Об этом 3 октября со ссылкой на заявление румынского министра европейских проектов Марчела Болоша сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Photo YourSpace Штаб-квартира Европейской Комиссии

По словам Болоша, уже к концу нынешнего года ЕК выделит первый транш на сумму в €2 млрд, которые будут направлены на замену соответствующих коммуникационных систем в Бухаресте, Вранче, Тимишоаре и других крупных городах страны.

Кроме того, румынские власти планируют провести водопровод и канализацию в сотни населенных пунктов в труднодоступных регионах страны.

Как утверждают независимые эксперты, на сегодняшний день более 35% жителей Румынии не имеют доступа к водопроводно-канализационной сети.