Москва, , 13:38 — REGNUM Люди, проживающие на территории новых регионов России, должны будут принять присягу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Spravedlivo.ru

По его словам, до 1 января 2026 года правовое поле новых регионов России будет полностью интегрировано.

«Что касается гражданства, те все граждане, которые на этих территориях проживают, будут автоматически приняты в гражданство Российской Федерации при принятии присяги гражданина Российской Федерации», — сказал Миронов.

Он пояснил, что несколько лет назад Госдума приняла соответствующий закон.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, в итоге которых подавляющее большинство жителей высказалось за возвращение в состав России.

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