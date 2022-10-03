Сеул, 3 октября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Южнокорейский актёр Ли Сон Гюн номинирован на Международную премию «Эмми». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Alan Light Премия «Эмми»

Известно, что представитель Южной Кореи претендует на звание «Лучшего актера» за роль в научно-фантастическом триллере «Доктор Брейн». Вместе с ним за награду будут бороться Сверрир Гуднасон, Скут МакНэйри («Нарко: Мексика»), Дугрей Скотт («Преступление»).

Сообщается, что Ли Сон Гюн стал вторым южнокорейцем, номинированным на данную премию в категории «Лучший актер». В 2011 году за награду боролся южнокорейский актер Чан Хёк («Охотники за рыбами»).

Между тем южнокорейский сериал «Любовь короля» поборется за звание «Лучшая теленовелла».

Вручение наград состоится 21 ноября в Нью-Йорке.