Москва, 3 октября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Новым руководителем УМВД России по Владимирской области назначен полковник полиции Валерий Медведев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе МВД РФ.

Kremlin.ru Владимир Колокольцев

Главу регионального ведомства представил личному составу министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Он отметил, что Валерий Медведев обладает «достаточными деловыми и личными качествами, чтобы в кратчайшие сроки оценить оперативную обстановку и сосредоточить усилия вверенного коллектива на решении поставленных задач». Министр также заострил внимание на важности расследования имеющихся в производстве правоохранительных органов Владимирской области уголовных дел с обманутыми дольщиками.

Ранее Валерий Медведев занимал должность замначальника УМВД по Белгородской области.