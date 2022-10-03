Москва, 3 октября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков пятой недели регулярного чемпионата. Об этом 3 октября сообщается на сайте лиги.

Хоккей

Лучшим голкипером недели признан вратарь уфимского «Салавата Юлаева» Андрей Кареев. Он одержал две победы в двух матчах, сыграв обе встречи «на ноль» и отразив 100% бросков.

Лучшим защитником стал хоккеист новосибирской «Сибири» Тревор Мёрфи. На счету канадского игрока две шайбы и две передачи при коэффициенте полезности «+1».

Лучшим нападающим стал канадский форвард московского «Динамо» Эрик О’Делл, который оформил покер в матче с «Амуром», а в игре с «Северсталью» отдал две голевые передачи.

Лучшим новичком недели признан 18‑летний Александр Перевалов из «Куньлунь Ред Стар». В матче с ЦСКА он сделал дубль, а в серии буллитов исполнил победный бросок.