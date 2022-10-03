Бухарест, , 13:36 — REGNUM Известный румынский спортсмен, бывший чемпион мира по фехтованию Флорин Заломир был найден мертвым в собственной квартире в центре Бухареста. Об этом 3 октября сообщает «Телевидение Румынии».

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Расследованием обстоятельств инцидента занимаются следователи МВД и Генеральной прокуратуры Румынии — на протяжении последних нескольких лет фехтовальщик являлся внештатным сотрудником румынской жандармерии.

В 2009-м году Гелу Флорин Заломир завоевал первое место на Чемпионате мира в Анталье (Турция), а на Олимпийских играх 2012-го года в Лондоне стал вице-чемпионом в составе сборной Румынии.

О дате месте прощания со спортсменом информации нет.