Амман, , 13:41 — REGNUM Король Иордании Абдалла II провёл встречу с представителями политических партий Иордании, в ходе которой сделал ряд заявлений по ситуации в стране и на всём Ближнем Востоке. Об этом 3 октября сообщает Petra.

Абдалла ибн Хусейн European Union 2020

По данным журналистов, король выступил за политическое урегулирование кризиса в соседней Сирии, которое должно пойти на благо всему региону. Он также отметил необходимость скорейшего установления мира в Сирии, что позволит беженцам вернуться в страну.

Ещё одной темой выступления короля Абдаллы стала ситуация в Палестине. По словам монарха, Иордания намерена оказывать палестинцам экономическую помощь для того, чтобы помочь им в создании своего государства.