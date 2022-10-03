Москва, 3 октября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) серьёзно настроены на переход к расчётам в национальных валютах, но это длительный процесс. Об этом заявил 3 октября спецпредставитель президента России по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

President.gov.by Выступление Александра Лукашенко на саммите ШОС

Он отметил, что на недавнем саммите ШОС в Самарканде была принята дорожная карта по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчётах. Все этапы этой непростой задачи чётко прописаны.

«Поэтому не думаю, что этот процесс будет продвигаться форсированно, но настрой серьёзный», — сказал Хакимов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ШОС работает во имя высоких идеалов.

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