Челябинск, 3 октября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Челябинской области бывшего замначальника регионального отделения ПФР осудили за коррупцию. Об этом сообщает областное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд установил, что в 2019–2021 годах этот гражданин совместно с соучастниками получил более 26 млн рублей. деньги дал представитель одной из частных охранных организаций за обеспечение заключения договоров для охраны территориальных подразделений фонда.

Обвиняемый признал вину и заключил досудебное соглашение. Суд назначил ему четыре года колонии строгого режима и оштрафовал на 2,7 млн рублей.