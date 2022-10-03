Бывшего замглавы челябинского отделения ПФР осудили за коррупцию
Челябинск, 3 октября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Челябинской области бывшего замначальника регионального отделения ПФР осудили за коррупцию. Об этом сообщает областное управление СКР.
Иван Шилов ИА REGNUM
Суд
Суд установил, что в 2019–2021 годах этот гражданин совместно с соучастниками получил более 26 млн рублей. деньги дал представитель одной из частных охранных организаций за обеспечение заключения договоров для охраны территориальных подразделений фонда.
Обвиняемый признал вину и заключил досудебное соглашение. Суд назначил ему четыре года колонии строгого режима и оштрафовал на 2,7 млн рублей.