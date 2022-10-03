Красноярск, , 13:34 — REGNUM В Красноярске будут судить мужчину, обвиняемого в разбойном нападении (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и убийстве (п. п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) двух пожилых женщин. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 октября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

Расследование уголовного дела против 32-летнего красноярца завершено. По данным следствия, 6 июня 2022 года мужчина пришёл к 72-летней женщине в квартиру на улице Спортивной. Представившись соседом с нижнего этажа, он заявил о проблемах с сантехникой. Подобрав момент, злоумышленник ударил пенсионерку гаечным ключом и металлическим уголком по голове. Она скончалась на месте происшествия. После этого обвиняемый похитил из квартиры телевизор, компьютер, два мобильных телефона, ювелирные украшения, духи, деньги и скрылся. От орудия убийства мужчина избавился.

В ходе расследования было установлено, что в 2015 году мужчина аналогичным образом расправился с 79-летней пожилой женщиной. 21 июля 2015 года он под предлогом разговора пришёл к пенсионерке в квартиру на улице Энергетиков. Злоумышленник убил женщину, задушив её верёвкой и утопив в ванной. Он похитил из квартиры телевизор, транспортную карту, деньги и скрылся. Тело женщины обнаружил её сын.

В ходе допросов и проверок показаний на месте злоумышленник подробно рассказал об обстоятельствах совершённого преступления.

Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, по данным краевого главка МВД, в Красноярском крае за семь месяцев 2022 года зарегистрировано 26 771 преступление, в том числе 6976 тяжких и особо тяжких.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области вынесен приговор 21-летней девушке, обвиняемой в убийстве престарелой местной жительницы.

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