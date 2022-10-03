Париж, , 13:32 — REGNUM Суд Республики во Франции отклонил решение в пользу Эрика Вёрта, в отношении которого с 2019 года ведется судебное расследование за то, что в 2009 году он предоставил спорную налоговую льготу Бернарду Тапи, сообщает Le Figaro.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Депутат с 2019 года подвергался судебному преследованию за то, что в 2009 году предоставил спорную налоговую льготу Бернарду Тапи.

«Суд погрузился в тонкости этого технического дела, и было достигнуто своего рода общее согласие, что в то время не было причин упрекать министра бюджета», — заявил Ме Ле Борн, представлявший отсутствующего Эрика Вёрта.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Стратегического комитета центров Е. Leclerc Мишель-Эдуар Леклерк считает, что «цены будут продолжать расти».

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