Южно-Сахалинск, 3 октября, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Современное медицинское оборудование по национальному проекту «Здравоохранение» получили районные больницы на севере Сахалина — в Охинской и Ногликской ЦРБ появились передовые аппараты для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Tambov.gov.ru Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта

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Фиброгастроскоп помогает, в том числе, выявлять онкологические патологии на ранних стадиях. 3 октября в Охинской больнице диагностику на новом оборудование прошёл первый пациент, которого оперативно отправили на обследование для исключения новообразования и уточнения диагноза.

«Удобно, что эндоскопический кабинет находится прямо в поликлинике. Меня быстро обследовали, и вся картинка тут же оказалась у моего лечащего врача. Есть небольшие отклонения, нужно подкорректировать питание, попить таблетки. Главное, что все вовремя выявили», — рассказал пациент.

Новое оборудование имеет высокое разрешение изображения и монитор. Изображение обследования оперативно размещается в архиве и все специалисты, которые занимаются лечением пациента, могут ознакомиться с ним. Ещё один плюс нового фиброгастроскопа — наличие щипцов, с помощью которых можно взять образец ткани для гистологии.

«С помощью нового оборудования можно провести весь комплекс исследований. При подозрении на новообразование пациенту не нужно будет второй раз проходить процедуру. Вся информация сохранится в базе данных», — прокомментировала главный врач Охинской ЦРБ Татьяна Супрунова.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине по национальному проекту «Здравоохранение» капитально отремонтировали кровлю над всеми зданиями Синегорской участковой больницы.